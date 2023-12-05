الشباب والرياضة تواصل تنفيذ ️الدورات التدريبية تحت شعار «علمني حرفة»

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، تنفيذ الدورات التدريبية الحرفية على مستوى الجمهورية بواقع دورتين شهرياً.

تنفيذ الدورة التدريبيةالحرفية الحالية بمحافظة الغربية

وفي هذا الصدد، يتم تنفيذ الدورة التدريبية الحرفية بمحافظة الغربية على حرفة الكونكريت بمركز شباب سمنود.

تنفيذ بالتدريبات الحرفية والمهنية داخل مراكز الشباب بالمحافظات

️ومن جانبها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب باهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في تنفيذ بالتدريبات الحرفية والمهنية داخل مراكز الشباب بالمحافظات، لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وفي ضوء اتجاهات الدولة، التي تؤكد أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع، وتؤكد أن الاهتمام بالتدريب الحرفي يعود بالنفع علي المجتمع.

أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية

أضافت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، إنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع، أصبح تدريب الشباب على رأس أولويات الوزارة، كما أكدت الاهتمام بالتدريب الحرفي الذي يعود بالنفع علي المجتمع.