أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق اليوم.. الطماطم بـ4 جنيهات

في أول أيام تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، يهتم كثير من المواطنين بمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، خاصة أن بعض الأنواع شهدت انخفاضا على مدار الأيام القليلة الماضية.

ويعد سوق العبور من أكثر الأسواق التي توفر السلع والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وتوضح بوابة «الوطن»، خلال هذا التقرير، أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.

سعر الخضروات اليوم

سعر الطماطم يتراوح بين 4 و8.5 جنيه.

سعر فلفل رومي يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

سعر فلفل حامي يتراوح بين 7 و11 جنيها.

سعر الفاصوليا يتراوح بين 9 و15 جنيها.

سعر بنجر يتراوح بين 4 و6 جنيهات.

سعر الجزر الأصفر يتراوح بين 10 و17 جنيها.

سعر خيار الصوب يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

سعر البصل يتراوح بين 17 و19 جنيها.

سعر الملوخية يتراوح بين 3.5 و4 جنيهات.

سعر الليمون البلدي بين 4.5 و8 جنيهات.

سعر الكوسة يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

سعر كرنب يتراوح بين 10 و15 جنيهات.

سعر القلقاس يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

سعر الباذنجان الأبيض بين 3.5 و6.5 جنيه.

أسعر الفاكهة

سعر التفاح الأمريكي يتراوح بين 25 و35 جنيها.

سعر التفاح الجولدن يتراوح بين 20 و30 جنيها.

سعر الموز يتراوح بين 10 و17 جنيها.

سعر البلح عجوة يتراوح بين 8 و14 جنيها.