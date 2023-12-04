حملة المرشح فريد زهران تعلن موعد انعقاد غرفة عمليات الانتخابات بالداخل

صرح المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بأن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة تصويت المصريين بالخارج أتمت مهمتها اليوم بإصدار تقريرها المجمع، وستنعقد مرة أخرى بدءًا من السبت المقبل لمتابعة إجراءات الانتخابات بالداخل وإصدار بياناتها وتقاريرها اليومية طوال فترة التصويت.

وأضاف كامل، أن دعاية الحملة الأيام القادمة ستركز على حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالتصويت في الانتخابات، وكيفية تعرف الناخب على لجنته الانتخابية والبيانات المطلوبة والطريقة الصحيحة للإدلاء بصوته.

تنوع المتابعة في غرفة عمليات انتخابات المصريين بالخارج

وأكدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنوع المتابعة في غرفة عمليات انتخابات المصريين بالخارج ما بين رصد شكاوى من المواطنين أو أي مخالفات، وكذلك معدلات التصويت والإقبال، وقد لخصت غرفة العمليات ملاحظاتها فيما يلي:

أولا: كان من الممكن زيادة عدد الناخبين بعدة وسائل كالتالي:

• زيادة عدد مراكز الاقتراع، خاصة في البلاد كبيرة المساحة مما يصعب عليه الانتقال إليها بيسر.

• استخدام التصويت بالبريد كما حدث في انتخابات سابقة.

• زيادة الترويج والدعاية للعملية الانتخابية إجمالا سواء في الداخل أو الخارج.

• علاج ظاهرة عامة، وهي شعور متنام لدى المصريين بعدم الجدوى واليأس والإحباط.

ثانيا: ندعو كل أجهزة الدولة إلى دراسة أسباب عزوف المصريين عن المشاركة والعمل على حفز المواطنين على المشاركة من خلال عملية إصلاح سياسي شامل.

ثالثا: نطالب أيضا بزيادة المدد المتاحة للمرشحين وحملاتهم في الإعلام، ما قد يساهم في نسب مشاركة أفضل.

رابعا: المتابعة الجيدة للهيئة الوطنية للانتخابات لعملية الاقتراع في كل البلاد ومتابعتهم أيضا لغرف عمليات المرشحين والتفاعل مع ملاحظاتهم؛ الأمر الذي يستحق الإشادة.