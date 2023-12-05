قواعد تصويت الوافدين في انتخابات الرئاسة 2024

تفصلنا أيام قليلة عن بدء الانتخابات الرئاسية 2024، ويتساءل العديد من المواطنين عن كيفية تصويت الوافدين من محافظات أخري أثناء عملية الاقتراع حال تواجدهم في محافظات غير لجانهم الانتخابية ونرصد لكم في النقاط التالية كيفية تصويت الوافدين وفقاً للقانون والكتاب الاسترشادي الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

المادة 46 تنظم قواعد تصويت الوافدين

حددت المادة 46 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددا من الضوابط الخاصة بالوافدين، نصت على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فيها، وتضع الهيئة الوطنية الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وبما يضمن عدم تكرار التصويت، وبحسب القانون فإنَّه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات بعض القواعد الخاصة بتصويت الناخبين في دليلها الإرشادي أنه يتم إثبات بيانات الناخب الخاصة باسمه بمعرفة أمين اللجنة من واقع الرقم القومي، بكشف الناخبين نموذج رقم (11) وافدين انتخابات رئاسية.

توقيع الناخب

ويوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف كتابة، أو بصمة إصبعه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.