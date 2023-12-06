أماكن 10 لجان لتصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية

أنهت محافظة الإسماعيلية تجهيز 10 لجان لتصويت المغتربين داخل المحافظة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موزعة علي أحياء المحافظة وجميع المراكز للتسهيل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم.

أماكن لجان المغتربين في مدينة الإسماعيلية

وتضمنت لجان المغتربين في حي أول بمحافظة الإسماعيلية لجنة بمحطة قطارات الإسماعيلية الرئيسية أمام ميدان عرابي، ولجنة أخرى بموقف الإسماعيلية الجديد بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، ولجنة بمدرسة الصباح الإعدادية بعزبة أبو ذكري التابعة لقرية عين غصين بمركز الإسماعيلية.

أماكن لجان المغتربين في مراكز الإسماعيلية

كما تضمنت أماكن لجان المغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية في مراكز الإسماعيلية لجنة في معهد فتيات أبو خروع بمركز ومدينة أبوصوير، ولجنة بالمنطقة الحرة علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بدائرة مركز أبوصوير، ولجنة بالمنطقة الصناعية أمام مدينة المستقبل على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

ومن بين اللجان أيضًا لجنة في مدرسة المحسمة الإعدادية بقرية المحسمة القديمة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، بدائرة مركز القصاصين، ومدرسة جمال عبد الناصر بشارع اللواء محمود الديب في مركز القنطرة شرق.

كما تضمنت اللجان مدرسة فاطمة الزهراء بقرية أبو خليفة، بدائرة مركز القنطرة غرب، فيما حددت الهيئة العليا للانتخابات لجنة في مدرسة الشهيد مصطفي محمود عبد الحميد بقرية سرابيوم بدائرة مركز ومدينة فايد.