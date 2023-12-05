إزالة 505 أطنان قمامة ومخلفات في حملات نظافة بقرى ومراكز الإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة للوحدات المحلية في قرى ومراكز الإسماعيلية، في إزالة كمية كبيرة من القمامة والمخلفات ومخلفات البناء ضمن الحملة التي أطلقها محافظ الإسماعيلية في نوفمبر الماضي، لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

وبحسب البيانات والإحصائيات الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، فإن الحملة أسفرت عن إزالة 505 أطنان ما بين تجمعات للقمامة ومخلفات صلبة في بعض الشوارع والميادين بينها رفع 52 طنا من القمامة من مدينة القنطرة غرب وقرية الرياح.

رفع 187 طن مخلفات في فايد

وفي مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، نجحت حملة مكبرة في رفع 187 طنا من القمامة من مدينة فايد موزعة على قرى أبو سلطان، سرابيوم، فنارة، هويس سرابيوم، كسفريت، فيما تم تركيب كشافات إنارة في طريق مدخل قرية أبو سلطان.

وتمكنت حملة مكبرة من رفع 93 طن قمامة ومخلفات من توابع المدينة بقرى أبو صوير البلد والواصفية والمنايف والمحسمة الجديدة والسبع آبار الغربية والشرقية.

ونجحت الحملة بمحافظة الإسماعيلية في صيانة 65 كشاف إنارة بالمدينة وقرية المحسمة الجديدة والسبع آبار الغربية، كما تم تركيب إنارة إضافية أمام مقر لجان انتخابات الرئاسية بالمدينة.

رفع 118 طن قمامة في حي أول

وفي حي أول الإسماعيلية، نجحت حملة في تفريغ صناديق القمامة وإزالة المخلفات ونواتج قص الأشجار وكنس ورفع الأتربة بحمولة تقدر بـ118 طنا بمناطق الجامعة القديمة وحي الأسرة وحي الإسراء والمحطة الجديدة وشارع محمد علي وكوبري تحيا مصر وطريق بورسعيد، كما تمكنت الحملة من رفع 55 طن قمامة ومخلفات من المدينة بقرى 30 يونيو وأم عزام والمحسمة القديمة والشروق والوادي الأخضر.