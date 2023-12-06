«حملة السيسي»: مرشحنا حرص على دعم المرأة المصرية في كل المناسبات

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حرص مرشحها في كل المناسبات والفعاليات على دعم وتشجيع المرأة المصرية من خلال القرارات والتوجيهات التي تحميها، وتعمل على تمكنيها في كل مجالات المجتمع.

وأضافت الحملة في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ «فيس بوك»: «هُنَ عَظيمات مصر، لم تَكن جملة قيلت لمُجرد القول، بل هي جملة واقعية مَثلت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرأة المصرية».