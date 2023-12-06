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«حملة السيسي»: مرشحنا حرص على دعم المرأة المصرية في كل المناسبات

كتب:

آية الله الجافي
11:24 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حرص مرشحها في كل المناسبات والفعاليات على دعم وتشجيع المرأة المصرية من خلال القرارات والتوجيهات التي تحميها، وتعمل على تمكنيها في كل مجالات المجتمع.

وأضافت الحملة في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ «فيس بوك»: «هُنَ عَظيمات مصر، لم تَكن جملة قيلت لمُجرد القول، بل هي جملة واقعية مَثلت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرأة المصرية».

 

 

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