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تنفيذ 2000 مشروع في قرى أسيوط ضمن «حياة كريمة» بتكلفة 44 مليار جنيه

كتب:

حسن عبد النعيم
11:42 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
جانب من لقاء المحافظ

جانب من لقاء المحافظ

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، حيث تم ويجرى تنفيذ 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه مع كل من سوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مسؤول المشاركة المجتمعية لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

مجمعات خدمية للمواطنين 

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية، ضمن المشروعات التي تم الانتهاء منها وجارى توصيل المرافق لها بالتنسيق مع كافة القطاعات فضلًا عن مناقشة خطوات تسليم المشروعات لجهات الولاية تمهيدًا لتشغيلها، والتي تشمل الوحدات الصحية ومجمعات الخدمات ومراكز تنمية الأسرة وغيرها من المشروعات والتي سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات للمواطنين في القرى كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

دخول الخدمة

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة والمتابعة المستمرة لنسب تنفيذها بالتنسيق مع مسؤولي التعمير والشركات المنفذة للمشروعات ومراجعتها على أرض الواقع، حيث يتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في 4 مراكز، هي ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا.

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