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مباحثات «مصرية – أرمينية» للتعاون في التصنيع المشترك ضمن فعاليات «إيديكس 2023»

كتب:

محمد مجدي
11:41 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع

اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع

استقبل اللواء مهندس أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا ورئيس لجنة الصناعات العسكرية وبحضور سفير أرمينيا بالقاهرة، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيديكس 2023.

وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع في تصريحات عنه قبل قليل، إنّ اللقاء شهد عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة، وترحيبها بالشراكة مع كبري الشركات الأرمينية وزيادة فرص الاستثمار.

وأضاف «عبد اللطيف»، أنّ الهيئة تحرص من خلال مشاركتها بمعرض إيديكس 2023 في نسخته الثالثة على تعزيز التعاون والتوسع في عقد الشراكات مع المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وأوضح أنّ المباحثات كانت إيجابية، وتناولت دراسة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لبحث مدي إمكانية تنفيذها.

ومن جانبه، أعرب روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة الأرميني عن تقديره للمباحثات مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى تطلع كبرى الشركات الأرمينية للتعاون المشترك مع الهيئة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.