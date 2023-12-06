تعليمات من «الصحة» للمستشفيات بزيادة أعداد الفرق الطبية مع الشتاء

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن توجيهات أُرسلت لمديريات الشؤون الصحية برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وزيادة اعداد الفرق الطبية والنوباتجية بالتزامن مع فصل الشتاء وداخل أقسام الطوارئ تحسبا لأى حالة طوارئ يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء وزيادة أعداد مصابي الفيروسات التنفسية مع فترة التقلبات الجوية.

توفير كافة الأدية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاتها

وأكد المصدر توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية داخل كافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة الى أكياس الدم ومشتقاتها، مطالبا المواطنين في حال الإصابة بأي من الأمراض المعدية والغير معدية ضرورة الذهاب الى المستشفيات المتخصصة وهناك تعليمات هامة باستقبال كافة الحالات المرضية.

زيادة مقاعد الخط الساخن للوزارة

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال الرغبة في معرفة أي تساؤل أو الاستفسارات المختلفة الاتصال بالوزارة على الخط الساخن لها 105 للرد على جميع التساؤلات من مصادرها الرسمية، لافتة الى تزويد مقاعد الخط الساخن بالفرق المتخصصة للرد على تساؤلات المواطنين وعدم التأخر على الرد.