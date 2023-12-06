«الصحة» تكشف 5 خطوات للوقاية من الإصابة بـ«المخلوي التنفسي»

أصدرت وزارة الصحة والسكان منشورا توعويا للمواطنين للتعافي من الفيروس المخلوي التنفسي، لافتة إلى أنّه يوجد 5 خطوات وتعليمات يجب القيام بها لحماية الأطفال وكبار السن من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وجاءت على النحو التالي.

طرق التعافي من الفيروس التنفسي المخلوي

- الراحة.

- شرب السوائل الدافئة بكثرة.

- التهوية الجيدة.

- الابتعاد تماما عن دخان السجائر.

- التغذية الصحية.

فترة حضانة الفيروس المخلوي التنفسي

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ فترة حضانة الفيروس المخلوي التنفسي تتراوح بين يومين إلى 6 أيام، موضحا أنّ الفيروس يصيب جميع الفئات العمرية لكنه أكثر تأثيرا على الرضع، وينتشر خلال هذه الفترة وينتهي في منتصف شهر فبراير.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ الفيروس المخلوي التنفسي ليس خطيرا لكن يؤثر على الجهاز التنفسي، وتتضمن أعراضه ارتفاع درجة الحرارة والسعال والتهاب الحلق والسيلان .

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين حال الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، بالبعد عن الوصفات التي يتم تداولها بين المواطنين، وطلب الخدمة من مقدم الرعاية الصحية، أو الاتصال بالوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين من خلال المصادر الرسمية لها.