ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، قيام شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال ترويج العملات الأجنبية المقلدة، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، والتحصل على تلك العملات من أحد الأشخاص بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية مقلدة، ومبلغ مالي غير مقلد، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع أحد الأشخاص «له ملعومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية.

جرى ضبط المتهم الأخير حال تواجده بمسكنه، وبحوزته جهاز «لاب توب»، وطابعة ألوان، و3 ذاكرات تخزين «فلاشة» بها نماذج بالعملات المضبوطة، وعملات أجنبية مطموسة تستخدم في طباعة نماذج العملات عليها ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.