تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح فلسطين في سوهاج

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت جمعية الأورمان، اليوم الأربعاء، الموافق 6 ديسمبر، حملة للتبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصًا على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وإيمانًا بالدور الإنساني تجاه هذه القضية الجوهرية، عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة.

وانطلقت الحملة صباح اليوم بميدان الشبان المسلمين عبر سيارات متنقلة بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، حيث شهدت نقاط التبرع بالدم إقبالًا من المتبرعين من السيدات والشباب وكبار السن.

الدعم والمساعدة لصالح الفلسطينيين

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الحملة تأتي امتداداً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أهالي دولة فلسطين الشقيقة.

دور ريادي لدعم الأشقاء في غزة

وأضاف أن الجمعية لعب دوراً ريادياً لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الاولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت في إرسال 108 شاحنات بالشراكة مع جمعيات في التحالف الوطني، بالاضافة الى المشاركة فى القافلة الثانية والثالثة عن طريق مد جسر برى متواصل من المساعدات والتى تكونت من مئات الشاحنات المحملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية الشاملة والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالاضافة الى الملابس الشتوية واغطية الشتاء، وذلك بالتعاون مع ألاف المتطوعين وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تجهيز شاحنات جديدة من المساعدات الإنسانية

يذكر أنه جاري حالياً تجهيز شاحنات جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وتحرص الجمعية على مواصلة دعم جهودها للأهالى في غزة لحين انتهاء الأزمة، وسط تأكيد وتوجيه الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم للشعب.