اصطفاف معدات الطوارئ في مركز التل الكبير بالإسماعيلية لمواجهة الأمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ على مستوى معدات مركز التل الكبير، من خلال اصطفاف معدات وفرق الطوارئ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية استعدادا لأي طارئ.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، إنه تم متابعة رفع كفاءة معدات الطوارئ بالمراكز والمدن والقرى، ومرور لجنة مشتركة من مكتب متابعة المحافظ والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وحملة المحافظة.

وتابعت اللجنة المشكلة من محافظ الإسماعيلية اصطفاف معدات مركز ومدينة التل الكبير في وجود رئيس مركز ومدينة التل الكبير وفرق الطوارئ، والتأكد من جاهزيتها بنسبة 100%.

تجهيز فرق الطوارئ في جميع المراكز

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة برفع حالة الطوارئ في جميع مراكز وقرى المحافظة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وتحسبا لاي طارئ وسقوط الأمطار.

وطالب «بشارة» رؤساء الأحياء والمراكز والقرى بربط غرف العمليات الفرعية بغرفة الطوارئ الرئيسية في المحافظة، والمتابعة علي مدار 24 ساعة متواصلة والتدخل لحل اي طارئ فور وقوعه.