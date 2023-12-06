إحلال وتجديد شبكات خطوط مياه قرية «أم عزام» في الإسماعيلية

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن فرق الصيانة تعمل علي احلال وتجديد خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة بقرية ام عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية.

وأضاف «عصمت»، في بيان، أنه يتم تبديل الخطوط المتهالكة بمواسير شبكات PVC جديدة قطر 4 بوصة جديدة، بس الإسماعيلية بالإضافة إلى تغير كامل للوصلات المنزلية، وتركيب محابس تحكم ومحابس غسيل لشبكات المياه.

«عصمت»: إنهاء 50% من أعمال التجديد

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من نسبة أعمال 50% من الإحلال والتجديد وتغير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب بقرية أم عزام في مركز القصاصين من مواسير الاسبستوس الي مواسير PVC والتي يتم تنفيذها بطول 4.5 كيلو متر.

وأكد، أن اعمال الصيانة والتجديد تتم دون تأثير علي الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم توفير سيارات مياه الشرب للمواطنين في المناطق التي تشهد أعمال الإحلال والتجديد.

وأشار إلي أن محطة مياه أم عزام تعمل بطاقة تصميمية 2400 متر مكعب يوميًا، وتعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية، وتخدم منطقة أبو محارب، وعزبة صبري، ومساكن أم عزام، وعرب أبو قاسم، للقضاء نهائيًا على مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى تأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للأهالي طبقًا للمواصفات القياسية.

وقال «تم الانتهاء تماما من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة بمحطة مياه أم عزام، والتي شملت منظومة فصل الرمال وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، ومنظومة حقن الكلور، وأحواض تخفيف الحمأة، ورش وطلاء الحاويات، وفلاتر المياه، وتغيير الوسط الترشيحي الخاص بالفلاتر، وصيانة لوحات الكهرباء، وإجراء الصيانة اللازمة للطلمبات».