«طوارئ الإسماعيلية»: رياح وسحب رعدية وشبورة كثيفة على الطرق غدا

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، من طقس غد الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بالإسماعيلية والمحافظات المجاورة، وتحذيرات الأرصاد الجوية.

شبورة كثيفة على الطرق

وقال بيان رسمي لـ«الوطنية للطوارئ»، إن الشبورة المائية تكون كثيفة صباحًا وتصل لحد الضباب على أغلب مناطق محافظة الإسماعيلية، كما ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، فيما توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة العظمى على الإسماعيلية غدا 24 مئوية.

وأضاف البيان، أن الأجواء تظل باردة ليلا على أغلب الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعدية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

تحذيرات للمواطنين أثناء الشبورة

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين في محافظة الإسماعيلية، عدة نصائح لتفادي مخاطر الشبورة أثناء القيادة أبرزها تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة، وإضاءة جميع أنوار العربية وتشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة لو موجودة.

كما نصحت المواطنين باستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير، وخاصة القادم من الخلف، وفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخلها لتكون الرؤية واضحة، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة.