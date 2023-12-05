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عزة مصطفى تطالب بتكريم ناهد فريد شوقي وأشرف عبد الغفور: تاريخ مشرف

كتب:

هاجر عمر
08:04 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الإعلامية عزة مصطفى

الإعلامية عزة مصطفى

نعت الإعلامية عزة مصطفى، المنتجة ناهد فريد شوقي، التي غيبها الموت اليوم، قائلة: «كل التعازي لأسرة المنتجة ناهد فريد شوقي، ولأسرة الفن المصري كله».

عزة مصطفى تنعى أشرف عبد الغفور

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها لبرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «أول أمس توفي إلى رحمة الله الفنان القدير العظيم أشرف عبدالغفور، إثر حادث أليم، فكل التعازي لأهله».

تكريم أشرف عبدالغفور وناهد فريد شوقي

وطالبت الإعلامية، بتكريم كل من الفنان أشرف عبد الغفور، والمنتجة ناهد فريد شوقي، قائلة: «الناس دي قدمت تاريخ مشرف للفن المصري، ولذلك أطالب كل المسؤولين من أهل الفن بتكريمهم في أقرب فرصة، لأنه أقل شيء يمكن أن نقدمه للفنانين الذين كان كل همهم الفن والإبداع المصري».

جنازة ناهد فريد شوقي

وفي وقت سابق من اليوم، شُيِّع جثمان الراحلة ناهد فريد شوقي، وانطلقت الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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