«التعليم» تنفي عدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية إلى المجموع الكلي للترم الأول

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن عدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية لصفوف النقل إلى المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول خلال عام 2023-2024، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّها لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ درجات تقييمات الشهور لطلاب صفوف النقل سواء بالفصل الدراسي الأول أو الثاني، تضاف بشكل طبيعي إلى مجموع الطلاب التراكمي في نهاية كل فصل دراسي، حيث يؤدي الطالب اختبارا شهريا خلال الفصل الدراسي الواحد، ويتم اختيار الدرجة الأعلى من درجات الاختبارات الشهرية للطالب وإضافتها للمجموع الكلي للفصل الدراسي.

وأضافت الوزارة بحسب البيان، أنّ توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل لكل مادة خلال الفصل الدراسي الواحد تكون كما يلي: «80% لدرجة امتحان نهاية الفصل، ويتم تخصيص 10% لدرجة امتحان الشهر (أعلى درجة في الاختبارات الشهرية)، و5% على المواظبة والانضباط، و5% على السلوك».

وفي سياق متصل، تتضمن أسئلة الاختبار الشهري جزئيات قصيرة تستهدف قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليا من موضوعات، ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، حيث يتكون الاختبار من أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية، ويتم تقييم الطلاب في اليوم الدراسي أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية أي 45 دقيقة على أقصى تقدير.

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