اليوم.. طلاب صفوف النقل يؤدون رابع أيام امتحانات الدور الثاني ببني سويف

يواصل طلاب صفوف النقل في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، في رابع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022- 2023، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات تضمن توفير التهوية الكافية للطلاب والمراقبين داخل اللجان، كذلك الإضاءة اللازمة لتأدية الامتحانات وسط جو من الهدوء والاستقرار.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية في بني سويف

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في بني سويف، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الثاني في مادة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات في مادة الدراسات الإجتماعية.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية في بني سويف

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة بني سويف، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 في مادتي : الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للمرحلة للثانوية في بني سويف

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 الامتحان في مواد الفيزياء، واللغة العربية، والتربية الرياضية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد: الفيزياء، الجغرافيا، التربية الرياضية.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الدور الثاني

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني 2022/ 2023، بعدد من الإجراءات التي تتضمن فحص الورقة الامتحانية والتأكد من جودة الطباعة ومطابقتها للشروط والمواصفات الواردة من المركز القومي، وتأمين حجرة الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات أولاً بأول، مع مراعاة الدقة في تقدير الدرجات لمصلحة الطلاب.