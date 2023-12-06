انطلاق مبادرة «أنت الحياة» في مركز دار السلام بسوهاج.. قافلة طبية ووظائف

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، توافد الآلاف من أهالي مركز دار السلام جنوب شرق المحافظة، للمشاركة في مبادرة حياة كريمة «أنت الحياة».

وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات القافلة التنموية الشاملة بقرية «البلابيش المستجدة» ضمن المبادرة، مشيرا إلى مجهودات مؤسسة حياة كريمة والتعاون المشترك مع أجهزة المحافظة لخدمة المواطن السوهاجى في مختلف المجالات.

مشاركة الآلاف من أهالي القرى والنجوع

وقال محمد كمال، مدير مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إن المؤسسة تنظم حدثا خيريا، اليوم الأربعاء، بمشاركة الآلاف من أهالي قرى ونجوع أبناء مركز دار السلام.

وأضاف مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة لـ«الوطن» أن هذه الفعالية جاءت تحت عنوان مبادرة «أنت الحياة»، حيث سيشهد الحدث حضور القيادات التنفيذية ومسؤولي المؤسسة.

وأشار «كمال» إلى أن فعالية اليوم تتضمن قافلة طبية كبرى تشمل جميع التخصصات، إلى تقديم مساعدات للغارمين، وملتقى توظيفي، موضحا أن المبادرة الخيرية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في شتى أنحاء محافظة سوهاج.