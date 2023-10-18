مؤسسة حياة كريمة تعيد تأهيل وبناء 10 منازل بعد احتراقها في سوهاج

أعادت مؤسسة حياة كريمة في محافظة سوهاج، الحياة لـ10 أسر، يقيمون في ناحية دائرة مركز جهينة شمال غرب المحافظة، حيث كانوا لا يجدون مكانا يأويهم عقب تفحم واحتراق منازلهم.

وقال العقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إنه جرى بناء وتطوير وتأهيل 10 منازل منهارة ومتهالكة بسبب حريق في دائرة مركز جهينة، شمال غرب سوهاج وذلك عقب تعرض هذه المنازل للانهيار والتأكل واحتراق جميع الأغراض.

دعم الأسر الأكثر استحقاقا والأولى بالرعاية

وأضاف «كمال» في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الجهود المستمرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة للتخفيف عن كاهل الأهالي والأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع، ويأتي ذلك في إطار المجهودات مستمرة لدعم الأسر الأكثر استحقاقا، والأولى بالرعاية.

وأشار «كمال» أنه تم تجهيز 10 منازل تجهيزا وإعدادا كاملا من بناء وترميم، ودهانات، وتركيب مياه وكهرباء، ثم تأثيث وأجهزة كهربائية، وذلك في ضوء ما تقدمه المؤسسة على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.