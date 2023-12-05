إطلاق مبادرة أنت الحياة بمركز شباب قرية عامر في السويس غدا

تطلق مؤسسة حياة كريمة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، فعاليات مبادرة أنت الحياة بمركز شباب قرية عامر بالقطاع الريفي للمحافظة غدا وتستمر حتى الخميس المقبل.

برنامج مباردة أنت الحياة

وتضمن إعلان مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن برنامج مبادرة أنت الحياة يشهد غدا إقامة قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان شاملة تخصصات باطنة وجراحة وأطفال وأنف وأذن وأمراض جلدية ورمد ونساء وطب أسرة وصدر.

برنامج مباردة أنت الحياة الخميس 7 ديسمبر

فيما يشمل برنامج مبادرة أنت الحياة 7 ديسمبر بحسب إعلان الشباب والرياضة، قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بنفس تخصصات اليوم الأول وورش عمل وعروض بالتعاون مع وزارة الثقافة، وورش عمل وأنشطة بالتعاون مع شباب والرياضة، امتحانات فورية في محو أمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار وورش عمل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

كما تتضمن فعاليات يوم الخميس، المساعدة في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بالتعاون مع صناع حياة وسداد للغارمين مع مؤسسة مصر الخير وملتقى توظيف للشباب وندوة لوزارة البيئة وندوات وحدة السكان وتسجيل التأمين الصحي الشامل ومبادرة 100 مليون صحة.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.