رفع 36 ألف طن قمامة ومخلفات مبان في نوفمبر الماضي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

رفع 35980 طن قمامة ومخلفات مبان

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 35980 طن قمامة ومخلفات مبان بواقع 1799 نقلة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتابع، بأنه تم رفع 8820 طن قمامة ومخلفات مبان من النقطة الوسيطة بالغار، بمنطقة الجمباز في مركز الزقازيق، بواقع 441) نقلة، إضافة لرفع 5520 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز أبو كبير بواقع 276 نقلة، ورفع 240 طن مخلفات مبان من حي أول الزقازيق بواقع 12 نقلة، فضلاً عن رفع 17660 طن قمامة ومخلفات مبان من المقلب العمومي بمركز بلبيس بواقع 883 نقلة، كما تم رفع 3740 طن قمامة ومخلفات مبان من محيط مصرف أكوه بمدينة القنايات، بواقع 187 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10سيارات.