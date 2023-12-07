باستثمارات مليار دولار.. تفاصيل مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول إنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس، والذي أكد أن مصر تتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًّا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في ظل الحوافز الكبيرة التي تمنحها الدولة للمشروعات الخضراء.

ملامح مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء

وأكد المركز على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ملامح المشروع المقدم من شركة «بنشمارك باور انترناشونال» لإنتاج الأمونيا الخضراء باستثمارات مليار دولار جاءت كالتالي:

- يتم تنفيذ المشروع في منطقة خليج السويس.

- يضم المشروع منشأة التحليل الكهربائي ومحطة الأمونيا.

- 400 ميجاوات قدرة منشأة التحليل الكهربائي بالمشروع.

- 1000 طن / يوم من الأمونيا الخضراء مستهدف إنتاجها عبر الطاقة المتجددة.

- مليار دولار إجمالي قيمة استثمارات المشروع.

- جزء من الاستثمارات مخصص لإنشاء محطة تحلية المياه التي تدخل في عملية التحليل الكهربائي.

يذكر أن مشروع بنشمارك السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء فاز في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.