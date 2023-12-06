مركز شباب أرمنت الحيط يفوز ببطولة الأقصر لكرة القدم

حصل فريق الناشئين بمركز شباب أرمنت الحيط جنوب محافظة الأقصر، على بطولة منطقة الأقصر لكرة القدم بعد الفوز على فريق مركز شباب الزهراء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بمجموع المباراتين ليتأهل إلى دوري القطاعات الموسم المقبل، ممثلًا عن المحافظة.

الجهاز الفني لفريق 2006

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بأرمنت الحيط، كل من الكابتن حسام سعيد، مديرا فنيا، والكابتن أحمد خيري، والكابتن خالد حفيظ، المشرف العام على الفريق، والكابتن حسين عبده، إدارى الفريق.

أربع فرق في مركز الشباب

وحصل مركز شباب أرمنت الحيط، على البطولة، بعد فوزه على أربع فرق، فيما حصل اللاعب أسامة أحمد النوبي على لقب هداف البطولة.

دوري القطاعات للناشئين للموسم الرياضي 2023-2024

وأوضح أحمد الفاضل، رئيس مجلس إدارة مركز شباب أرمنت الحيط، أن دوري القطاعات للناشئين للموسم الرياضي 2023-2024، يقام على دورين للأندية المشاركة فى المسابقات ( 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 )، ويتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما طبقا لفارق النقاط فى المواجهة المباشرة فى حالة تساوى فريقين فى النقاط، إذ يصعد صاحب المركز الأول من دورى القطاعات إلى دوري الجمهورية ب فى الموسم الجديد بالنسبة للقطاعات الخمسة (القاهرة الكبرى - الاسكندرية وبحري - شرق بحري والقناة - شمال الصعيد - جنوب الصعيد).