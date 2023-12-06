تستخدم لإغراق أنفاق غزة.. الصور الأولى لمضخات قوات الاحتلال الإسرائيلي

هناك مجموعة من اللقطات الأولية التي أظهرت على ما يبدو قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تضع مضخات وأنابيب بالقرب من البحر لإغراق شبكة أنفاق الفصائل الفلسطينية، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، والتي أشارت إلى تركيب ما لا يقل عن خمس مضخات كبيرة في غزة يمكنها ملء الأنفاق الممتدة تحت الأرض والتي يبلغ طولها 300 ميل في غضون أسابيع.

تفاصيل الصور الأولى لقوات الاحتلال

وبحسب الصحيفة البريطانية، استعدادات جيش الاحتلال لإغراق شبكات الأنفاق تأتي وفقا للمعلن، للقضاء على الفصائل الفلسطينية الذين يستخدمون المتاهة المترامية الأطراف كمخبأ على حد وصفهم، وذلك في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر المعروفة باسم «طوفان الأقصى».

وتظهر الصور عشرات الجنود فوق الأرض وهم يقومون بإعداد أنابيب ومضخات ضخمة على الشاطئ.

ما قصة مضخات المياه؟

والمضخات التي تعدها قوات الاحتلال، يقولون إنها قادرة على غمر المتاهة الشاسعة تحت الأرض في غضون أسابيع عن طريق سكب آلاف الأمتار المكعبة من مياه البحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

ومن المفهوم أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن المضي قدمًا، لكن يبدو أن اللقطات التي لم يتم التحقق منها تظهر الأنفاق مملوءة بالمياه بالفعل، بحسب الصحيفة البريطانية.

وقال هرتزي هاليفي، قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن غمر الأنفاق قد يكون فكرة جيدة، وهي واحدة من عدد من الخيارات التي يجري النظر فيها، لكن من غير الواضح ما إذا كان إغراق الأنفاق بمياه البحر قد يهدد طبقة المياه الجوفية العذبة المثقلة بالفعل في غزة أو يحتمل أن يلحق الضرر بالتربة.

وكان مسؤولون أمريكيون، أكدوا لصحيفة أمريكية، أنه جرى مناقشة الخطة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لكنهم لا يعرفون مدى فاعلية ونجاح الخطة.