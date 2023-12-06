قائد القوات الجوية الباكستاني: دراسة طلابنا في الأزهر مصدر فخر واعتزاز

عبر الفريق طيار طارق زيا نائب قائد القوات الجوية الباكستاني، عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر، مؤكدًا أن دراسة أي طالب باكستاني في الأزهر مصدر فخر واعتزاز وشرف كون الأزهر الشريف قلعة العلم وقبلة العلماء.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وأكد الدكتور سلامة داود، عمق العلاقات العلمية بين الأزهر وجامعات باكستان، وأن هناك عددًا كبيرًا تخرج في الجامعة من باكستان، إضافة إلى وجود أساتذة من الأزهر يُدَرِّسون في جامعات باكستانية وفقًا لبروتوكولات تعاون معتمدة.

تاريخ الأزهر يمتد لأكثر من ألف عام

وأضاف أن للأزهر تاريخًا عريقًا يمتد لأكثر من ألف عام، وأن كليات جامعته تمتد لتغطي جميع أنحاء الجمهورية، وأن خريجيه منتشرون في معظم دول العالم، ويتميز بوجود كليات: شرعية وعربية، وكليات عملية تعني بالطب، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، والزراعة.

حضر اللقاء الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حازم محفوظ رئيس قسم اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، والعقيد طيار أركان حرب أحمد عبد الصبور هلال من القوات الجوية المصرية مرافقا للضيف الباكستاني.