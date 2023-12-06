كل ما تريد معرفته عن وظائف جامعة الأزهر.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت جامعة الأزهر عن توافر عدد من الوظائف الخالية بداخلها في عدد من المحافظات، ويستمر التقديم لجميع الراغبين في الوظائف المُعلنة حتى يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023.

وظائف جامعة الأزهر 2023

وحول وظائف جامعة الأزهر 2023، أكدت جامعة الأزهر خلال بوابة الوظائف الحكومية الخالية بأنه يتوفر لديها عدد من الوظائف، منها للمعيدين والمدرسين، فضلا عن وظيفة واحدة «أستاذ مساعد»، وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة أبرز المعلومات عن الوظائف المتاحة والتي جاءت كالتالي:

1- وظيفة أستاذ مساعد في كلية الطب بنات دمياط الجديدة في عدد من الأقسام ومنها، قسم الجراحة وطب الأطفال، والأمراض النفسية والجلدية وغيرهما.

شروط وظيفة أستاذ مساعد في كلية الطب بنات دمياط الجديدة

وحدد الأزهر الشريف شروط وظيفة أستاذ مساعد في كلية الطب بنات دمياط الجديدة، وابرزها أن يكون عمل في وظيفة المدرس أو ما يعادلها لمدة خمس سنوات على الأقل.

وظائف حكومية 2023

2- كما أعلنت جامعة الأزهر عن وجود وظائف خالية بعدد 2 وظيفة مدرس في كلية الطب بنات دمياط الجديدة، وذلك بعدد من الأقسام ومنها الجراحة، ومخ الأعصاب، والباثولوجيا الإكلينيكية وغيرهما.

وظائف خالية 2023

3- وظيفة مدرس في كلية الطب بنات دمياط الجديدة بعدد من الأقسام ومنها، جراحة القلب والصدر، والأشعة التشخيصية، والروماتيزم» وغيرهما.

وظائف خالية في أسيوط

4- عدد 2 وظيفة بدرجة «مدرس في كلية الطب بنات أسيوط» وذلك بعدد من الأقسام ومنها، الجراحة و الفسيولوجيا الطبية، والطب الشرعي والسموم، وغيرهما.

كيفية التقديم في وظائف جامعة الأزهر

5- وحول وظائف جامعة الأزهر 2023، جاء في الإعلان عن توفر وظيفة مدرس في كلية الطب بنات أسيوط بعدد من الأقسام ومنها الراحة والاشعة التشخيصية، والتشريح وعلم الأجنة وغيرهما.

الوظائف المتاحة داخل جامعة الأزهر 2023

6- توافر عدد «2» وظيفة مدرس بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بنات القاهرة التابعة لجامعة الأزهر، واشترطت جامعة الأزهر أن يتوفر في المُقدم عدد من الشروط ومنها أن يكون حاصلًا على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية.

وظائف خالية صيدلة القاهرة

7- عدد 2 وظيفة «معيد بالشعبة العامة لعدد من كليات الأزهر»، ومنها صيدلية بنين القاهرة وأسيوط.

8- توافر عدد 2 وظيفية «معيد» لعدد م الكليات ومنها «طب الأسنان بنين القاهرة – طب الأسنان بنات القاهرة – طب الاسنان بنين أسيوط».

وظائف متاحة للمعيدين

9- توافر عدد 2 وظيفة للمعيدين بعدد من الأقسام وابرزهما الكيمياء والفيزياء، وعلم الحيوان، الجيولوجيا، والرياضيات وذلك لعدد من كليات جامعة الأزهر الشريف في مدينتي القاهرة وأسيوط.

وظائف لكلية العلوم بالقاهرة

10- توفر 2 درجة وظيفة معيد بقسم الفلك والأرصاد بكلية العلوم بنين القاهرة.

شروط وظائف جامعة الأزهر

وحول شروط التقديم في الوظائف الخالية لـ« منصب المعيدين» التي تم ذكرها في الأعلى، فإن الشروط جاءت كالتالي:

- أن يكون مستوفيًا للشروط والقواعد الواردة بالقانون رقم 103 لسنة 1961م، وتعديلاته .

- أن يكون المتقدم من خريجي الكلية ذاتها من دفعة 2014.

شروط المطلوبة للتقديم في وظائف الأزهر

- وحول شروط التقديم في وظائف الأزهر فإنه يشترط آلا يكون قد سبق فصله من الدراسات العليا

- ألا يكون الشخص مسجل في تخصص غير المتقدم إليه

أن يكون المتقدمين لكيلات البنين من الذكور.

- أن يكون المتقدمين من كليات البنات من الإناث

كيفية التقديم في وظائف الأزهر 2023

وحول التقديم في وظائف الأزهر 2023، فإنه يُقدم الشخص الذي يرغب في الوظيفة بطلب إلى الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويوضح المقدم الدرجة والتخصص والكلية المراد المتقدم لها.

وبخصوص التقديم في وظائف جامعة الأزهر، فإنه المستندات تختلف بحسب الوظيفة، وتقدم «الوطن» الشروط الكاملة وطريقة التقديم حول ذلك الملف الذي أعدته الإدارة العامة للشئون الإدارية بجامعة الأزهر، وللتفاصيل الكاملة أضغط هنا