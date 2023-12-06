شكوى من أولياء أمور طلاب الأزهر من تأخر تسلم الكتب.. وقطاع المعاهد يرد

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب المعاهد الأزهرية من تأخر تسليم الكتب الدراسية، مناشدين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بمعاقبة كل من تأخر في تسليم الكتب الدراسية.

وطالب أولياء الأمور في تدوينات لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: بصدور قرار عاجل بتسليم الكتب الدراسية، إذ أن بعض المعاهد تربط تسليم الكتب الدراسية بالمصروفات قائلين: «امتحانات الترم الأول على الأبواب ومازال يوجد إهمال في تسليم الطلاب والطالبات الكتب الدراسية بحجة عدم توافرها أو بحجة عدم دفع المصروفات الدراسية على الرغم من صدور قرار من مشايخ الأزهر بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية بالمصروفات».

المعاهد الأزهرية

وفي المقابل، أفاد مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن هناك جولات من رئيس القطاع ووكيل المعهد لرصد أي سلبيات موجودة في المعاهد بما فيها الكتب المدرسية، مشيرًا إلى أنَّ تأخر تسليم الكتب موجود في بعض المعاهد وليس في كل المعاهد، كما أن الكتب موجودة في المخازن، وعلى جميع مديري المعاهد تسلمها.

من جهته، أجرى الدكتور محمد الضويني، وكيل الازهر، ويرافقه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولات للتأكد من جودة المعاهد الأزهرية إذ تفقدا معهدي؛ «الكويت» الإعدادي الثانوي للفتيات، و«كليلة» الاعدادي الثانوي للبنين، بالإضافة إلى روضة معهد «الكويت» الابتدائي النموذجي.

تسليم الكتب الدراسية

وتابع وكيل الأزهر، سير العملية التعليمية، وانتظام الحصص الدراسية بالفصول، وناقش الطلاب حول استفادتهم من شرح المعلمين في الحصص الدراسية، كما اطمأن فضيلته على تسليم جميع الطلاب الكتب الدراسية.

ولاحظ وكيل الأزهر، أثناء زيارته التفقدية للمعاهد، وجود بعض السلبيات، موجها كل من رئيس الادارة المركزية لمنطقه القاهرة الازهرية، ومدير إدارة القطامية التعليمية، بسرعة معالجة هذه السلبيات، وعرض تقرير عاجل بما تمّ إنجازه على فضيلته.