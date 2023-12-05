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جامعة الأزهر تطلق قافلة المساعدات الإنسانية الثانية لدعم غرة

كتب:

أحمد الشرقاوي
06:45 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
جامعة الأزهر تطلق قافلة المساعدات الإنسانية الثانية لدعم غرة

جامعة الأزهر تطلق قافلة المساعدات الإنسانية الثانية لدعم غرة

تابع الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، إطلاق شاحنات المساعدات الإنسانية الثانية إلى معبر رفح؛ لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة، انطلاقًا من مواقف الأزهر الشريف الثابتة لنصرة القضية الفلسطينية ودعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الاعتداء الصهيوني الغاشم على المدنيين في قطاع غزة.

قافة جديدة من الأزهر لدعم غزة  

وقال الدكتور سلامة داود، في بيان، إن قافلة المساعدات الإنسانية الثانية جهزتها لجنة خدمة المجتمع بالجامعة، موضحًا أن القافلة الثانية تأتي دعمًا للأشقاء في غزة إثر تعرضهم لقصف وحشي من المحتل الصهيوني منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، الذي يقصف المدنيين العزل من الأطفال والنساء.

أضاف رئيس الجامعة أن إرسال هذه القافلة الشاملة يأتي طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بضرورة دعم الأشقاء في غزة أمام ما يتعرضون له من هجمات وحشية، جميع الأديان منها براء، خاصة بعد تعرضهم منذ ما يقترب من 60 يومًا لاعتداءات وحشية على الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء في غزة، مشيرًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر قرر إطلاق حملة تبرع لصالح فلسطين تحت عنوان: «أغيثوا غزة»، وجرى إرسال عديد من الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة منذ بداية القصف.

تحية إلى الأشقاء الصامدين في غزة

جدير بالذكر أن القافلة سوف تنطلق بعد قليل، في طريقها إلى معبر رفح، ومنه إلى قطاع غزة، وتحتوي القافلة على عدد من الشاحنات التي تحتوي على مواد غذائية وطبية وأدوية وبطاطين وملابس وماء وغير ذلك مما يحتاجه الشعب الفلسطيني الشقيق.

ووجه رئيس جامعة الأزهر التحية إلى الأشقاء الصامدين في غزة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداء القصف الوحشي لقوات الاحتلال والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء.

وأشاد رئيس الجامعة بجميع الجهود الذاتية التي أسهمت في تجهيز تلك القافلة الشاملة، والتي تؤكد حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص) سائلًا المولى -عز وجل- أن ينصر أشقاءنا في غزة، وأن يتقبل هذه الجهود المبذولة خالصة لوجهه الكريم.

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