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«مرصد الأزهر» يحذر من تحركات إسرائيلية لنزع سلطة الوقف الإسلامي على «الأقصى»

كتب:

رؤى ممدوح
12:54 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مرصد الأزهر

مرصد الأزهر

قال مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إن هناك دعوات إسرائيلية متطرفة لنزع سلطة الوقف الإسلامي الإداري على المسجد الأقصى المبارك عشية «عيد الحانوكا»، ولفت «المرصد» إلى أنّ حرب «يأجوج وماجوج- גוג ומגוג» التوراتية حاضرة بقوة في المشهد الإسرائيلي وتحركاتهم ضد المسجد المبارك.

إقامة مسيرة المكابين

أشار مرصد الأزهر إلى أنّ شرطة الاحتلال وافقت على الدعوة التي تقدمت بها منظمات الهيكل المزعوم بإقامة «مسيرة المكابين» بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، عشية الاحتفال بـ«عيد الحانوكا» اليهودي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، تحت عنوان «طرد الوقف من جبل الهيكل»، التي تخطط لنزع سلطة الوقف الإسلامي الإداري على المسجد الأقصى المبارك وبسط السيادة الصهيونية الكاملة على مدينة القدس المحتلة وساحات المسجد الأقصى المبارك.

السيطرة على المسجد الأقصى

أكد مرصد الأزهر أن منظمات الهيكل المزعوم واليمين المتطرف الصهيوني يسعى لاستغلال العدوان الغاشم على قطاع غزة وانشغال العالم بأسره بما يحدث داخل القطاع، لطرد الوقف الإسلامي من المسجد الأقصى المبارك، والمضي قدمًا في تأجيج وتيرة الحرب الدينية لتسريع قدوم حرب «يأجوج ومأجوج- גוג ומגוג» التوراتية، وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض مصلى قبة الصخرة.

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بقلم رؤى ممدوح