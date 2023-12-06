جامعة قناة السويس تكرم طالبة لحصولها على 3 ميداليات في مسابقات السباحة

كرّمت جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، الطالبة جانا محمد عبد الفتاح بالفرقة الأولى كلية الهندسة، لحصولها على ثلاث ميداليات في بطولتي الشهيد الرفاعي، ولقاء الفتيات للجامعات المصرية في السباحة.

والتقى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الطالبة وقدم لها التهنئة، مشيراً إلى أن الجامعة تدعم جميع طلابها المتفوقين في الأنشطة الطلابية.

«مندور»: الطالبة حصلت على مراكز متقدمة

وقال الدكتور ناصر مندور أن الطالبة حصلت على المركز الثاني في سباق 50 مترا، والمركز الثالث في سباق 100 متر ببطولة الشهيد الرفاعي في منافسات السباحة، كما حصلت على المركز الأول في لقاء الفتيات للجامعات المصرية في منافسة 50 مترا، بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة والتي عقدت في الإسكندرية من 25 إلى 28 نوفمبر الماضي.

ورافق الطالبة في البطولات التي شاركت بها مسئولو النشاط الرياضي، بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذة أماني الدمراني.