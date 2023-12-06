المطران عطا الله حنا: الحرب على غزة همجية وتكشف عن انعدام الإنسانية في العالم

أدان المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس، الحرب التي تستهدف قطاع غزة، واصفا إياها بـ«الهمجية».

حنا: الحرب لها تداعيات كارثية

وقال المطران حنا في بيان اليوم، إن الحرب لها تداعيات كارثية على الصعيد الإنساني والمعيشي، وضحاياها هم من المدنيين وخاصة الأطفال.

وأضاف المطران حنا أن الحرب مستمرة رغم كل المناشدات والمظاهرات والنداءات التي اطلقت في سائر أنحاء العالم، وأن بعض القيادات السياسية في الغرب لا يريدون أن تتوقف هذه الحرب، كما أن تجار الأسلحة والحروب لا يريدونها أيضا أن تتوقف.

وشدد المطران حنا على أن هذه الحرب «مأساة غير مسبوقة تضاهي الحروب العالمية من حيث الدمار والخراب واستهداف المدنيين والابرياء».

وطالب المطران حنا بوقف الحرب، قائلا إن مناشداته ونداءاته لم تصل إلى الذين يجب أن تصلهم هذه النداءات.

المطران حنا: أحداث غزة تشير لانعدام القيم الإنسانية

وتابع المطران حنا أن ما يحدث في غزة «يشير بشكل واضح إلى انعدام القيم الإنسانية في هذا العالم»، وأن سياسيي العالم وخاصة في الغرب تخلوا عن إنسانيتهم وهم يغضون الطرف أمام هذه الجرائم المروعة بحق الإنسانية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني «أعزل ذنبه الوحيد أنهم من سكان غزة".

وختم المطران حنا بيانه بالقول: «يا لها من مأساة وكارثة نتمنى أن تتوقف سريعا ولن نألوا جهدا من أن نطالب دوما وبشكل مستمر ومتواصل بأن تتوقف هذه الحرب الهمجية».