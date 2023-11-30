رئيس أساقفة سبسطية: الفلسطينيون يستحقون الحرية والكرامة

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن الشعب الفلسطيني يعشق الحياة والحرية والكرامة، وقدموا وما زالوا يقدمون التضحيات الجسام في سبيل ذلك.

لن يكون هناك سلام بدون حرية الشعب الفلسطيني

وقال المطران حنا: «كل شعوب العالم تقريبا نالت حريتها وتحررت من كل أنواع الاستعمار والاحتلال، إلا شعبنا الفلسطيني الذي ما زال حتى اليوم، يعاني من الاحتلال والاستعمار وممارساته الظالمة».

وأضاف: «لن يكون هناك سلام بدون حرية الشعب الفلسطيني الكاملة، وتحقيق أمنياته وتطلعاته الوطنية وثوابته، وأي حديث عن السلام بدون تحقيق أمنيات وتطلعات شعبنا، في الواقع ليس سلاما بل استسلاما، والفلسطينيون لن يقبلوا بالاستسلام ولن يرفعوا الراية البيضاء».

وأشار المطران حنا، إلى أن الفلسطينيين يعانون من الاحتلال منذ عشرات السنين، وتعرضوا للكثير من النكبات والنكسات والحروب، لكنهم متمسكون بثوابتهم وانتماءهم لأقدس بقعة في هذا العالم.

«حنا»: كفانا دمارا ودماء وآلاما وأحزانا

وأعرب المطران حنا، عن أمله في أن تتواصل الهدنة في غزة، وأن لا تعود الحرب إلى المنطقة.

وقال: «كفانا دمارا ودماء وآلاما وأحزانا.. آن لهذا الشعب أن يعيش بسلام في وطنه وفي أرضه المقدسة».

وختم المطران حنا تصريحاته بالقول: «نحن لسنا دعاة حروب وقتل وعنف وإرهاب.. بل نحن دعاة عدالة ودفاع عن الكرامة الإنسانية.. والفلسطينيون يستحقون أن ينعموا بحرية حرموا منها ولسنين طويلة».