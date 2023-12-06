تقديم 39 ألف خدمة طبية من خلال وحدات الرعاية الأولية في شهرين بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لـ39 ألف مواطن على مدار الشهرين الماضيين، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة التي نظمتها المديرية تحت إشراف نخبة من الأطباء بكل التخصصات، لتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

خدمات طبية لـ39 ألف مواطن

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لافتاً إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لعدد 39 ألف و200 منتفع بالعيادات الخارجية بعدد 32 من وحدات الرعاية الأولية بالفترة المسائية بزيادة قدرها عشرة آلاف منتفع عن نفس الفترة من العام الماضي.

الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية

وأكد وكيل الوزارة، متابعة سير العمل بالفترة المسائية بكل من عيادتي الجلدية البحرية والغربية بالمنيا حتى الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى تشغيل العيادات الخارجية بعدد 152 وحدة صحية بالفترة المسائية كمرحلة أولى، وذلك فى إطار التيسير على المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية على مدار اليوم و الحد من الزحام خلال الفترة الصباحية، و لتوفير خدمات طبية أفضل لأهالي المحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين.