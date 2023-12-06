تخصيص 10 أماكن ببورسعيد للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. اعرفها

حددت لمياء الجيار رئيس حي المناخ ببورسعيد أماكن مقار الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 التي ستنطلق يوم 10 ديسمبر الجاري، وهي 10 لجان انتخابية.

وأوضحت أن الانتخابات الرئاسية ستجري في مدارس: «6 أكتوبر الثانوية بنات، وأحمد عرابي الابتدائية، ومصطفى كامل الابتدائية، والتنيس الابتدائية، والشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنون «ابن سينا سابقا»، والإسلامية الإعدادية بنات، والقناة الثانوية للبنين، وسعد زغلول الإعدادية للبنين، ومعهد الشيخ محمد عابد الابتدائي الأزهري، الشيماء الابتدائية.

بنرات داخل اللجان

وأوضحت رئيس حي المناخ أن محيط معهد الشيخ محمد عابد الإبتدائي الأزهري «بنون وبنات» شهد منذ الصباح الباكر تكثيفا لأعمال رفع الكفاءة من الداخل والخارج، حيث أجريت أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات والكنس وتجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة، فضلا عن تعليق البانرات الخاصة باللجان الانتخابية داخله.

وأوضحت رئيس حي المناخ أنه ستجري أعمال دهان بردورات الأرصفة بمحيط المدرسة، وأجريت خلال الأيام الماضية أعمال صيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيطهما، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطهما، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلي ذلك من أعمال.