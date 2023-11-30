فيلم «سنة أولى خطف» يحقق 66 ألف جنيه في أول يوم عرض

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن إيرادت فيلم سنة أولى خطف للفنان بيومي فؤاد، قائلا أنه حقق إيرادات جيدة جعلته يحتل المركز الثاني بين الأفلام المنافسة الأخرى.

إيرادات فيلم «سنة أولى خطف»

وقال الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم «سنة أولى خطف» حقق مايقرب من 66 ألفا و 418 جنيها في أول أيام عرضه، ومن المقرر أن يتصدر المرتبة الأولى خلال الفترة المقبلة .

أحداث فيلم «سنة أولى خطف»

وتدور أحداث فيلم «سنة أولى خطف» في إطار كوميدي اجتماعي، إذ يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، إذ فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم «سنة أولى خطف»

فيلم «سنة أولى خطف» بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين، وسيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر.