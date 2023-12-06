مزادات علنية لبيع 6 آلاف قنطار قطن في كفر الشيخ غدا

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا في كفر الشيخ، إنه سيجري عقد عدد من المزادات العلنية لتداول وبيع القطن، غدًا الخميس، صنفي جيزة 94، وجيزة 96، من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.

تداول 6230 قنطار قطن

وأضاف «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المزادات تستهدف بيع وتداول نحو 6230 قنطار قطن، في نطاق محافظة كفر الشيخ، ضمن المزادات العلنية للعام الجاري 2023.

كميات كبيرة من القطن في كفر الشيخ

وأشار إلى إنتاجية محافظة كفر الشيخ، هذا العام الجاري من محصول القطن كبيرة للغاية، لافتاً أن ما تم طرحة في المزادات العلنية السابقة لا يتجاوز نحو 20%، من إجمالي إنتاجية القطن بالمحافظة، والتي بلغت بنحو 763 ألف قنطار قطن، خلال عام 2023.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، تتصدر ثلث إنتاجية القطن، منذ 5 سنوات علي نطاق المنزرع من المحصول في شتي ربوع محافظات مصر.