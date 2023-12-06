«التعليم» عن المدارس المخصصة لانتخابات الرئاسة: الإجازة للطلاب وليس المعلمين

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ إجازة الانتخابات الرئاسية للطلاب بالمدارس التي جرى تخصيصها كلجان انتخابية والتي تبلغ 8563 مدرسة بجميع المديريات التعليمية، مؤكّدة أنَّ المعلمين لن يحصلوا على إجازة، مشددة على انتظام حضور المعلمين والعاملين.

هل يحصل المعلمون على إجازة بانتخابات الرئاسة؟

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنَّه تمّ توجيه المديريات التعليمية بتخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين والمعلمين بالمدارس المخصصة كلجان في أقرب مدرسة لهم بالإدارة التعليمية، مشيرًا إلى أنَّه لن يحصل الطلاب في اللجان غير المخصصة كلجان انتخابية على إجازة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة إتمام جاهزية المدارس المخصصة للمشاركة كلجان للانتخابات الرئاسية والتأكّد من انتهاء صيانة المدارس، وإخلائها من أي عملية تعليمية أو خلافه أثناء فترة التصويت بالانتخابات من يوم 10 إلى 12 ديسمبر.

اللجان الانتخابية

وأكّدت وزارة التعليم على المديريات التعليمية بتذليل جميع العقبات لانتظام سير العملية الانتخابية وظهور اللجان الانتخابية بالشكل اللائق بها، من الداخل والخارج على أعلى مستوى من الأعمال «أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة داخل وخارج المدارس صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بمحيط المدارس وأمام اللجان ورفع الإشغالات الموجودة أمام وبمحيط اللجان الانتخابية».