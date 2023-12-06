وزير التعليم: إجراء تقييم للمدارس باستمرار.. والعمل على تحسينها

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من البنك الدولي؛ وذلك لمتابعة أوجه التعاون المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعي.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن تقديره للتعاون المثمر والبناء مع البنك الدولي، مؤكدًا أهمية هذا التعاون الذي يسهم في تطوير العملية التعليمية وتصحيح المسار بصفة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولي في عدد من الملفات، مؤكدًا أن الوزارة قامت بإعداد خطة استراتيجية تضم كل المحاور اللازمة لتطوير العملية التعليمية، وأهم ما يميز هذه الخطة أنها نشأت نتيجة تحليل قطاعي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة.

محور القرائية وصعوبات التعلم

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من الملفات المهمة التي تنفذها الوزارة، مشيرًا إلى أنه يجب التركيز على محور القرائية وصعوبات التعلم، لذا تلتزم الوزارة بخطة يتم من خلالها تشخيص الصعوبة ويقوم مدير المدرسة بتطبيقها في المدرسة بمساعدة الوزارة بعد إعطائه الأدوات والتدريب اللازم.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على الاهتمام بجودة العملية التعليمية واعتماد المدارس من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وإجراء تقييم لوضع المدارس باستمرار والعمل على تحسينها.

جار الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

وفيما يخص المناهج، أوضح الوزير أن مسيرة تطوير التعليم مستمرة، والوزارة مهتمة بالحوار المجتمعي ومشاركة كل الجهات المعنية بالتطوير، وجار الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية استكمالا للمناهج الجديدة في المرحله الابتدائية ثم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أن المناهج ترتكز على المفاهيم الكبرى وتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، فضلًا عن التركيز على نواتج التعلم التى تمكن الطلاب من البنية المعرفية وتطوير الذات والشخصية.