مجموعات دعم.. إجراءات جديدة من «التعليم» لرفع العبء عن الطلاب وجذبهم للمدرسة

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعه اليوم مع وفد من البنك الدولي؛ أوجه التعاون المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعي، والآليات التي نفذتها الوزارة حرصًا على انضباط سير العملية التعليمية، ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، إلى جانب جذب الطلاب للمدرسة ومن بينها الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية «مدرستنا»، والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا.

تدريبات إلكترونية لتدريب الطلاب

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنَّه تمّ تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم أفضل المعلمين للتدريس بها بناء على رغبات الطلاب بأجور رمزية مخفضة، بالإضافة إلى مواصلة الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانًا والتي تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية للمناهج المختلفة، وتتميز بتدريبات إلكترونية لتدريب الطلاب على الاختبارات والتقويم الذاتي لما درسوه؛ وذلك بهدف مساعدة الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية على التحصيل الدراسي.