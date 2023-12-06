«التعليم»: تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر بها آلية لانتقاء المعلمين الأكفاء؛ لتحسين جودة مستوى المنظومة التعليمية، وتعمل الوزارة حاليًا على زيادة أعداد المعلمين من خلال المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، بواقع 30 ألف معلم كل عام.

إعداد وثيقة معايير للمعلمين

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه بوفد من البنك الدولي، أنه جرى إعداد وثيقة معايير للمعلمين والموجهين والمديرين بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، وتنفيذ حقائب تدريبية بهدف التنمية المهنية للمعلمين، لافتًا إلى أن هناك وحدة تدريب في المدارس والإدارات التعليمية.

التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي

وأكد وفد البنك الدولي مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استكمال التطوير المستهدف، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون لتحقيق نواتج ومهارات التعلم، ونظام الجودة الخاص برياض الاطفال والتقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي، والتنمية المهنية للمعلمين والموجهين والمديرين

حضر اللقاء من جانب البنك الدولي، الدكتورة أميرة كاظم رئيس الفريق، وعبر تقنية فيديو كونفرنس، شارك أندرياس بلوم مدير التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشريف حمدي مسئول أول للعمليات (ممثلًا عن المدير القُطري)، وريانا محمد قائد برنامج التنمية البشرية وباقي فريق التعليم بالبنك الدولي.