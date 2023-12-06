لقطات من حملات التبرع بالدم لصالح فلسطين برعاية «التحالف الوطني» و«حياة كريمة»

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» لقطات من حملات التبرع بالدم لصالح فلسطين، برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي، ومؤسسة حياة كريمة، لليوم الثاني على التوالي بجميع الأنحاء.

حملات التبرع

تأتي حملات التبرع برعاية ومشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومبادرة حياة كريمة والمبادرة الوطنية ابدأ والأكاديمية الوطنية للتدريب، إضافة إلى العديد من الكيانات الشبابية، وذلك في إطار ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي (الذي يعد بمثابة صوت المجتمع المدني في مصر) من دعم وإغاثة للأشقاء في غزة.