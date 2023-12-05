التحالف الوطني ينظم حملة تبرع بالدم لدعم الفلسطينيين في المنصورة

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملة للتبرع بالدم لدعم الفلسطينيين، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين للتبرع بالدم، مع إجراء عدة فحوصات طبية للاطمئنان على صحة المواطنين قبل التبرع حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

وقال إبراهيم عبده، طالب في كلية تربية نوعية بجامعة المنصورة وأحد المتبرعين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جاء للتبرع بالدم كأحد أنواع الدعم لهم بسبب ما يشهده قطاع غزة من أحداث مأساوية، ما جعلني لا أتردد في التبرع بالدم لهم، لنخبرهم أن قلوبنا معهم، مضيفا: «علمت بالحملة مصادفة كنت أتنزه برفقة أصدقائي ورأيت الباص وقرأت اللافتة وسعدت جدا بالفكرة، وأتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والتحالف الوطني على مجهوداتهم في تقديم يد العون والمساعدة لأشقائنا في غزة».

وتابع هاني السيد، مواطن بالدقهلية، عندما شاهدت الحملة التي نظمها التحالف الوطني لم أتردد للحظة بالتبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وهذا يدل أن مصر وفلسطين بلد واحد، والرئيس السيسي من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالقضية الفلسطينية وتبناها.

إقبال كثيف من المواطنين على الحملة

فيما قال الدكتور علي زين، صيدلي وأخصائي في بنك دم المنصورة، إنه تم الإعلان من التحالف الوطني عن إقامة حملة للتبرع بالدم لصالح غزة في مدينة المنصورة، وشهدت الحملة إقبالا كثيفا من المواطنين منذ الساعة العاشرة صباحا، والإجراءات الطبية مشددة، وقبل تبرع المواطن نقوم بفحصه جيدا للاطمئنان على صحته، ويتم اختيار المتبرعين بعناية فائقة من قياس لضغط الدم وصورة الدم، وإذا كان يعاني من أي مرض نشرح له كيفية التعامل معه.

وأضاف أحمد نبيل، أحد منسقي حملة التحالف الوطني وحياة كريمة بالدقهلية، أن الحملة بدأت منذ الساعة العاشرة صباحا ومستمرة حتى المساء، وهدفها تجميع أكياس الدم، وبالفعل تمكنا من توفيرها بكميات كبيرة بسبب الإقبال الكثيف، وسيتم إرسالها إلى قطاع غزة.