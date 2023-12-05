«التحالف الوطني»: انطلاق حملات التبرع بالدم في 11 محافظة لدعم فلسطين

انطلقت حملات التبرع بالد اليوم لصالح الأشقاء في فلسطين، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة متطوعين في محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الفيوم، بني سويف، الأقصر، وكفر الشيخ».

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ حملات التبرع بالدم لصالح أهل فلسطين، انطلقت اليوم في 11 محافظة، مشيرا إلى أنّ المتطوعين شاركوا على مدار الفترة السابقة بدعم القضية الفلسطينة بما يزيد عن 5 آلاف كيس دم لصالح أهل غزة.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لـ«الوطن»، أنّ قوافل متطوعي التحالف تنطلق مرة أخرى دعما للقضية الفلسطينية بمزيد من المتبرعين المصريين، لدعم الجرحى والمصابين، مؤكدا أنّه ليس هناك ما هو أغلى من دماء المصريين حتى نقدمها لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأوضح ممدوح، أنّ ذلك يأتي في إطار استمرارا جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ الأمر لم يقتصر على تقديم المساعدات الطبية والغذائية والأغطية والمياه، لكن دماء المصريين كانت وما زالت وستظل عونا لأهلنا في فلسطين.