عاجل.. تعويض المتضررين وغير المتضررين من خدمة انقطاع الإنترنت.. اعرف التفاصيل

قالت مصادر بشركة المصرية للاتصالات، إن عدد عملاء الإنترنت الثابت 9.3 مليون مشترك، ومن المقرر أن يحصلوا على تعويض 10 جيجابايت إضافية على جميع الباقات، للمتضررين وغير المتضررين من انقطاع الإنترنت أمس.

عطل تقني بأحد أجهزة الشبكة

وكانت خدمة الإنترنت الأرضي، قد تأثرت يوم أمس، في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية، نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وقام فريق العمل بإصلاح العطل.

انتظام خدمة الإنترنت

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات في بيان، على انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، وتقدمت بالاعتذار لعملائها عن هذا العطل الطارئ، مع تأكيدها على تعويض عملاء الشركة.

نموًا في قاعدة عملاء الشركة

وأظهرت بيانات الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12.4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع عدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9.3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.