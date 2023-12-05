مفاجأة تحدث في أسعار الذهب خلال أيام.. اعرف التفاصيل

يشهد السوق المحلي للذهب، الفترة الحالية حالة من تذبذب الأسعار في سعر الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب والسبائك، إلا أن هناك عدة عوامل ربما تؤدي إلى هدوء واستقرار في الأسعار الفترة المقبلة للمعدن الأصفر، إذ انخفض سعر جرام الذهب خلال 4 أيام فقط حوالي 5 جنيهات في الجرام، و40 جنيها في سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وكشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب ستشهد قريبا جدا حالة من الانخفاض الملحوظ في الأسعار، مبررا ذلك بأن الأسعار العالمية ستنعكس بانخفاض واستقرار في السوق المحلي، خاصة بعد حالة الارتفاع الذي شهدها سعر جرام الذهب مؤخرا والتي ستؤدي إلى تراجع الأسعار بعد تراجع الدولار في السوق الموازى وأسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

انخفاض أسعار الذهب

وأوضح «فرج» في تصريحات لـ«الوطن» أن حركة العرض والطلب على سوق الذهب ستساهم في هدوء الأسعار، قائلا: «الفترة الحالية تشهد حالة من زيادة البيع لجني الأرباح، مما يخفض من حركة الشراء التي تحافظ على الخام في السوق، فضلا عن العمل بمبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج والتي تسهم هي الأخرى في زيادة الخام المعروض في السوق المحلي، والتي تستمر حتى مايو 2024».

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

خسر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 5 جنيهات، إذ سجل اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر سعر 2795 جنيها مقابل 2800 جنيهات يوم السبت الماضي، فيما خسر الجنيه الذهب نحو 40 جنيها من قيمته، إذ سجل سعر الجنيه اليوم الثلاثاء مبلغ 22 ألفا و360 جنيها، مقابل مبلغ 22 ألفا و400 جنيه يوم السبت الماضي.