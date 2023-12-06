الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو أعضاءها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشاركة الانتخابية واجب وطني، وينبغي على الجميع أن ينزل ويدلي بصوته في انتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات واستقرار الدولة المصرية.

المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

ودعا الدكتور محمد الفيومي، رئيس تجارية القليوبية، أعضاء الغرفة، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، كما أعلن توفير خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية لمجتمع التجار استعدادًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

مشاركة جميع الشعب المصري

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى ضرورة مشاركة جميع الشعب المصري في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن تصويت المصريين بالخارج على مدار 3 أيام الماضية والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصرى، في مختلف دول العالم، كان علامة مهمة فى تأكيد أصالة الشعب المصرى وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى، مضيفا أن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج والداخل، حقهم الدستورى للمشاركة فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما أن الانتخابات القادمة ستكون دليلا على الديمقراطية التي تعيشها مصر.

وشدد «الفيومي»، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنها واجب وطني مكفول لكل مصري، لافتًا إلى أن بلدنا تحتاج أن نحافظ عليها وعلى استقرارها وعلى الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرًا على كافة الأصعدة.