محطات فنية في حياة ناهد فريد شوقي.. رحلة طويلة بين التوزيع والإنتاج السينمائي

تعتبر من أهم منتجي الوسط الفني باعتبار نشأتها مع عائلة فنية، فوالدها الفنان فريد شوقي أيقونة من أيقونات الفن القديم، ووالدتها هدي سلطان تركت إرثا عظيما في السينما المصرية، إنها المنتجة ناهد فريد شوقي، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز أعمالها والإنتاجات التي قدمتها على مدار مشوار طويل، حسب تصريحات الناقد الفني محمود قاسم لـ«الوطن».

أعمال ناهد فريد شوقي

لديها شركة إنتاج تحمل اسم «ديوستار فيلم (فريد شوقي)» قدمت من خلالها عدة أعمال، إذ انتجت العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والسهرات التليفزيونية، كما قامت أيضا بالتوزع لبعض الأفلام.

أهم أعمالها الإنتاجية في السينما المصرية

أنتجت الراحلة ناهد فريد شوقي العديد من الأفلام السينايئية وهي، فيلم «البؤساء» عام 1978 من إخراج عاطف سالم، «حكمت المحكمة» 1981 إخراج أحمد يحيى، «الجريح» 1985 إخراج مدحت السباعي، «امرأه آيلة للسقوط» 1992 من إخراج مدحت السباعي، «فرسان آخر زمن» 1993 من إخراج مدحت، «هيستيريا» 1998 من إخراج عادل أديب، «من نظره عين» 2003 إخراج إيهاب لمعي، «اللعبة الأمريكاني» 2019 من إخراج مصطفى أبوسيف .

الأعمال الإنتاجية في الدراما المصرية

لم يقتصر إنتاج ناهد فريد شوقي على الأفلام السينمائية وإنما امتد أيضا إلى المسلسلات التليفزيونية، منها مسلسل «لن أعيش في جلباب ابي» 1996 بطولة الراحل نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض وياسر جلال ومجموعة من الفنانين الكبار من إخراج أحمد توفيق، ومسلسل «زي القمر» 2000 إخراج أحمد يحيى، ومسلسل«7 شارع السعادة» 2008 إخراج أشرف سالم، «حديث الصباح و المساء» 2001 إخراج أحمد صقر، «حد السكين» 2003 إخراج محمد النقلي.

توزيع الأفلام

كماوزعت العديد من الأفلام السينمائية، وهي فيلم «لا تبكي يا حبيب العمر» 1979 إخراج أحمد يحيى، «الطاووس» 1982 إخراج كمال الشيخ، «الصعاليك» 1985 إخراج داوود عبد السيد، «من خاف سلم» 1987 إخراج مدحت السباعي، «إحنا اللي سرقنا الحرامية» 1989 إخراج مدحت السباعي، «فرسان آخر زمن» 1993 إخراج مدحت السباعي.

السهرات التليفزيونية

أنتجت الراحلة العديد من السهرات التليفزيونية، أبرزها «نونة الشعنونة» 1994 إخراج إنعام محمد علي، «لقمة القاضي» 1996 إخراج جمال عبدالحميد، «اللحظات الأخيرة» 2000 إخراج أحمد يحيى .

من هي ناهد فريد شوقي؟

المنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 1950/12/25، وهي نجلة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وشقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها، تزوجت في المرة الأولى وأنجبت ابنها المنتج والممثل فريد المرشدي، الذي لقى مصرعه عام 2014 في حادث سير، ثم تزوجت مرة أخرى من المخرج مدحت السباعي وأنجبت منه ابنة من أحد فنانين الجيل الحالي في السينما المصرية وهي الممثلة ناهد السباعي ونجلها الممثل محمد السباعي زوج الفنانة آية سماحة .