«الشباب المصري» بالإسماعيلية ينظم حملة تبرع بالدم لصالح مصابي غزة غدا

أعلن مجلس الشباب المصري تنظيم حملة تبرع بالدم لصالح المصابين في قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسات وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن الحملات المستمرة في مختلف المحافظات.

وتنطلق الحملة في الساعات الأولى من صباح غد الخميس بميدان المطافي أمام مسجد الإسماعيلي، أحد أكبر مساجد المحافظة.

الحملة تستهدف 100 كيس دم يوميا

وتستهدف الحملة التواجد في ميدان المطافي في الإسماعيلية من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، لتلقي التبرع من أبناء المحافظة الراغبين في المشاركة في الحملة.

وتستهدف الحملة تجميع 100 كيس علي مدار ساعات الحملة سيجري إرسالها عبر وزراة الصحة المصرية الي المستشفيات داخل قطاع غزة بعد إعادة تصنيفها طبقا لنوع الفصيلة.

أماكن التبرع بالدم الخميس

وتنتشر حملات التبرع بالدم غدا الخميس في ميدان الفسطاط بالقاهرة، وميدان المنشية في الإسكندرية، وميدان الجلاء في الجيزة، وميدان الشهداء في بورسعيد، وميدان المطافي في الإسماعيلية، وميدان الإسعاف في السويس، وميدان المحطة في أسوان، وميدان الساحة في الوادي الجديد ومطروح وقنا، والممشى السياحي في الغردقة بالبحر الأحمر.